Pedullà: "Insigne aspetta la Lazio, ha rifiutato altre due proposte…"
. Come riportato da Alfredo Pedullà, Lorenzo Insigne aspetta la Lazio e nelle ultime settimane ha rifiutato altre due proposte
La Lazio di Sarri è difensivamente organizzata e sta dimostrando una solidità ritrovata confermata anche dai numeri, sono tre le clean sheet nelle ultime tre partite e quattro se allarghiamo il conto alle ultime cinque. Dove sta faticando la Lazio è nella fase offensiva complice anche l'infortunio di Castellanos e l'inizio negativo di Dia anche se la causa principale si trova a monte visto l'impossibilità di fare mercato in estate.
Insigne aspetta la Lazio
Uno dei nomi più caldi in casa Lazio, sempre attendendo notizie ufficiali in merito allo sblocco del mercato, è quello di Lorenzo Insigne già cercato dal club biancoceleste in estate. Come riportato da Alfredo Pedullà, Lorenzo Insigne aspetta la Lazio e nelle ultime settimane ha rifiutato altre due proposte arrivategli così come aveva fatto con le precedenti. L'esterno ex-Toronto vuole tornare a giocare per Sarri che lo aveva reso grande nell'esperienza a Napoli.