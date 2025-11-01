Pedullà: "Insigne aspetta la Lazio, ha rifiutato altre due proposte…"

La Lazio di Sarri è difensivamente organizzata e sta dimostrando una solidità ritrovata confermata anche dai numeri, sono tre le clean sheet nelle ultime tre partite e quattro se allarghiamo il conto alle ultime cinque. Dove sta faticando la Lazio è nella fase offensiva complice anche l'infortunio di Castellanos e l'inizio negativo di Dia anche se la causa principale si trova a monte visto l'impossibilità di fare mercato in estate.

Insigne aspetta la Lazio

Depositphotos

Uno dei nomi più caldi in casa Lazio, sempre attendendo notizie ufficiali in merito allo sblocco del mercato, è quello di Lorenzo Insigne già cercato dal club biancoceleste in estate. Come riportato da Alfredo Pedullà, Lorenzo Insigne aspetta la Lazio e nelle ultime settimane ha rifiutato altre due proposte arrivategli così come aveva fatto con le precedenti. L'esterno ex-Toronto vuole tornare a giocare per Sarri che lo aveva reso grande nell'esperienza a Napoli.

Il post su X di Pedullà