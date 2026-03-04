Le pagelle di Lazio-Atalanta, Dele-Nuno giganti ma non bastano

Si è conclusa da poco l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio ed Atalanta. In uno stadio Olimpico quasi deserto i biancocelesti si mettono la corazza per isolarsi da tutto e scendere in campo per battagliare con grinta e sacrificio. Questo accade ma non basta. La sfida è equilibrata e al doppio vantaggio firmato Dele-Bashiru e Dia risponde la Dea con Pasalic, prima e Musah al 90simo dopo. Tutto è aperto per la partita di ritorno.

