Pulici: "Si sta facendo passare il 'ridimensionamento' per un 'ringiovanimento'"

Di padre in figlio. Questo il motto dei laziali, questo il mantra di casa Pulici. Il legame indissolubile con la Lazio nasce grazie a papà Felice e resiste agli anni: «La Lazio è amore», parola di Gabriele. Il figlio dell'indimenticato portiere laziale vive da vicino la sua passione per la prima squadra della Capitale e forse non poteva essere altrimenti visto che è nato proprio il giorno del primo scudetto biancoceleste. Ora però ne è passato di tempo da quando la Lazio festeggiava: «Questo mondo lo conosco bene e l'ho conosciuto attraverso mio padre, adesso dobbiamo essere uniti per un unico obiettivo: il bene della Lazio». L'intervista sull'edizione odierna de Il Tempo.

Da dove nasce la delusione per l'operato dell'attuale gestione?

«La cosa che preoccupa e soprattutto infastidisce i tifosi, è la mancanza di trasparenza. Si continua a negare l'evidenza, sostenendo che la società sta bene, che gli acquisti non servono. Si sta facendo passare il 'ridimensionamento' per un 'ringiovanimento'».

Il presidente spesso ha avuto da ridire sui tifosi...

«Dicono che gli sponsor non si avvicinano per colpa dei nostri commenti o per le contestazioni. Adesso si dice che è colpa dei tifosi se non arrivano alcuni giocatori o se gli arbitri prendono decisione sbagliate e lo dico già ora: sarà colpa dei tifosi, secondo loro, se l'anno prossimo, quando magari ci saranno meno abbonati, la rosa non sarà competitiva».

Cosa ti auguri?

«Il tifoso della Lazio vuole chiarezza, si deve sentire coinvolto. Se c'è unione d'intenti ti sta accanto anche in situazioni disastrose e lo stadio lo riempie. Il problema è che ormai i buoi sono usciti dalla stalla e ogni possibile mossa non avrebbe credibilità».

Che futuro ti immagini?

«Siamo ad un punto morto di questa gestione. La squadra è nervosissima, neanche i big magari stanno facendo bene ma l'attenzione verrà spostata su Romagnoli, che non ha meritato questo trattamento e le promesse non mantenute, o sul mister, che a queste condizioni dubito rimarrà: si parla di loro ma non di chi sta distruggendo la Lazio. Per quello che ho visto lunedì, si farà fatica a fare atri 10 punti. Se non cambiano le cose, la prossima stagione sarà dura».

Cosa potrebbe fare il presidente per migliorare la situazione?