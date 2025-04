Lazio: tanti i gol e gli assist compiuti dalla panchina biancoceleste

È in arrivo una nuova sfida per la Lazio, infatti, stasera alle ore 20:45 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Parma, partita molto importante dato che il Campionato sta per terminare e il posto nelle Coppe non è ancora certo. Il mister Marco Baroni, per tentare di far portare a casa alla squadra i 3 punti, ha già deciso di utilizzare l'arma vincente, vale a dire la coppia Taty-Dia, inoltre, il tecnico potrà anche fare affidamento sulla panchina

Lazio: tanti i gol compiuti dai subentrati

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il mister Baroni deve ringraziare la sua panchina, infatti, i numeri sono impressionanti, ma non solo, un contributo così alto dai subentrati non si vedeva da circa 20 anni. Sono 20 le reti compiute dalla panchina, alle quali si aggiungono ben 10 assist, con un totale di 12 marcatori diversi, inoltre, si contano 16 gol e 7 assist soltanto in Serie A e la conquista di 17 punti tra Campionato ed Europa League. Oltre ai 17 gol segnati tra angoli e punizioni e i 25 palloni mandati in rete dal 76', l'effetto dei cambi e dei gol che ne conseguono è un altro premio da attribuire al mister Marco Baroni.

Lazio: i numeri della panchina biancoceleste

Il mister Marco Baroni si è sempre affidato alla panchina e l'esempio maggiore è Christos Mandas, infatti, l'ex Ofi Creta ha esordito in Serie A soltanto il 22 febbraio nel match contro il Venezia, terminato con un pareggio, mentre adesso è il portiere titolare, infatti, è andato a sostituire Ivan Provedel. In difesa, invece, Gigot è alla 3a rete, infatti, il francese ha già segnato contro il Verona, il Bologna e il Napoli in Coppa Italia, mentre a centrocampo è Dele-Bashiru ad aver mandato più palloni in rete, infatti, il biancoceleste è al 3° gol, Vecino, invece, è soltanto ad uno. La scarsità di gol segnati dalla mediana, in totale 5, pesa sulla Lazio, infatti, soltanto il Lecce ha fatto peggio, ma non solo, la Fiorentina, che si trova a pari punti, ne vanta ben 11. In attacco, invece, l'ultimo pallone mandato in rete da Noslin risale al gol nel match contro il Genoa ad ottobre, circa 183 giorni, mentre il gol di Tchaouna non arriva dalla vittoria per 1-5 contro il Como.