L'Italia piange Vessicchio, il direttore d'orchestra aveva 69 anni

Peppe Vessicchio è scomparso all'età di 69 anni. Come riporta Fanpage.it, infatti, l'ex direttore d'orchestra aveva una polmonite interstiziale.

La sua vita

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Vessicchio ha collaborato con diversi celebri artisti, tra cui Gino Paoli, Edoardo Bennato e Peppino Capri.

Direttore d'orchestra a Sanremo, aveva vinto per ben quattro volte lo show con Sentimento, nel 2000; tre anni dopo con Per dire di no; nel 2010 con Per tutte le volte che; infine, nel 2011 con Chiamami ancora amore.

Le cause della morte

Stando a quanto riportato, Peppe Vessicchio è morto all'ospedale San Camillo di Roma, dove era andato dopo un peggioramento delle sue condizioni fisiche dovute da una polmonite interstiziale.