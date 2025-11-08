L'Italia piange Vessicchio, il direttore d'orchestra aveva 69 anni

E' appena giunta la notizia della scomparsa di Peppe Vessicchio, il celebre direttore d'orchestra aveva 69 anni.

Simona Nicoli /
Lutto
Lutto

Peppe Vessicchio è scomparso all'età di 69 anni. Come riporta Fanpage.it, infatti, l'ex direttore d'orchestra aveva una polmonite interstiziale. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La sua vita

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Vessicchio ha collaborato con diversi celebri artisti, tra cui Gino Paoli, Edoardo Bennato e Peppino Capri. 

Direttore d'orchestra a Sanremo, aveva vinto per ben quattro volte lo show con Sentimento, nel 2000; tre anni dopo con Per dire di no; nel 2010 con Per tutte le volte che; infine, nel 2011 con Chiamami ancora amore.

Le cause della morte

Stando a quanto riportato, Peppe Vessicchio è morto all'ospedale San Camillo di Roma, dove era andato dopo un peggioramento delle sue condizioni fisiche dovute da una polmonite interstiziale. 

Spezia-Bari, un tifoso cade nel fossato durante il match: le sue condizioni
Torna in campo "Un gol per la ricerca": la Lazio sostiene l'AIRC