Lazio, spunta l’idea Raspadori per l’attacco: individuato il sostituito del Taty

Proprio ieri sera è stata disputata la seconda partita dell’Italia impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 ed una delle due reti è stata segnata dall’attuale centravanti del Napoli Giacomo Raspadori. Non è improbabile che il destino giovane attaccante si possa incrociare con quello della Lazio, soprattutto adesso che ha fatto ritorno a Formello a mister Sarri.

Castellanos può partire?

Oramai da diversi giorni, la Lazio sta compiendo numerose riflessioni sulla permanenza del proprio centravanti, attualmente l’argentino Taty Castellanos, giunto a Roma nell’estate 2023 per assumersi difficilissimo ruolo di ”vice-Immobile”. Durante la stagione appena terminata, sotto la guida di mister Baroni, è riuscito a tirare fuori il meglio di sé e ad esplodere come centravanti d’eccezione. Quello che però si contesta all’attaccante è una scarsa continuità nella ricerca del goal e una poca compatibilità con il gioco di Sarri, motivo per cui i biancocelesti valutano la possibilità di un cambio in attacco. Castellanos non è ritenuto “incedibile“: la Lazio lo valuta da 30 milioni di euro a salire, così da mettere a bilancio una plusvalenza.

Raspadori alla Lazio?

Date le considerazioni appena fatte circa Castellanos - secondo quanto riportato da Sportitalia - la Lazio sarebbe pensando a portare a Roma l’attaccante azzurro Raspadori. D’altronde, a breve, l’ex Sassuolo dovrà decidere il suo futuro, ma può contare su una concorrenza molto ampia fra gli interessamenti di Inter, Roma e Bologna. La sua scelta ricadrebbe su una squadra che gli garantisca ampio minutaggio e, con Sarri, che apprezza moltissimo le qualità del giovane, questa esigenza sarebbe, con ogni probabilità, rispettata. Solo il futuro riserverà la novità a riguardo, ma per adesso, è molto probabile che Raspadori possa davvero giungere a Formello per vestire la maglia biancoceleste.