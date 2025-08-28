Lorenzo Filippini: "In caso di mercato aperto? Avrei cercato degli esterni per..."

Lorenzo Filippini, attuale giocatore dell'Afragolese, è stato una personalità importantissima per la Lazio Primavera, con la quale vinse lo scudetto contro l'Atalanta.

Il difensore è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, rilasciando alcune dichiarazioni… ecco cosa ha detto.

Prima parte

E' iniziata la stagione, ora sei all'Afragolese.

Sì, abbiamo iniziato la stagione con la prima partita di coppa. Domenica abbiamo il secondo turno e inizieremo il campionato il 7 settembre. L'obiettivo di quest'anno? Sicuramente cercheremo di fare un ottimo campionato, senza imporci dei limiti… prima di tutto vogliamo la salvezza. Anche personalmente non mi impongo limiti: voglio aiutare la squadra perché gli obiettivi di quest'ultima vengono per primi.

Giochi in difesa: questa stagione che ruolo ricoprirai di più?

Ormai sono tre anni che faccio il difensore centrale stabilmente, anche se ora con il calcio moderno si può fare di tutto. Cerco i gol, anche se non sono mai stato un goleador.

Salto nel passato: sei stato il titolare della Lazio che vinse lo scudetto contro l'Atalanta. Che annata è stata?

Mi vengono i brividi solo pensandoci. Basta leggere la formazione per vedere che tutti siamo arrivati almeno nel professionismo. Abbiamo battuto una squadra dove giocavano calciatori più forti di noi. Ancora quando ci incontriamo, ci pensiamo.

Cataldi: hai qualche aneddoto su di lui?

Dovremmo fare circa 3-4 puntate (ride ndr). Sono molto contento che sia tornato. E' un giocatore fortissimo e un ragazzo eccezionale. Nonostante abbiamo preso strade diverse, ci continuiamo a sentire. Il ruolo che si può ritagliare ora? Cataldi sa come esaltare le sue caratteristiche con Sarri. Credo sia molto intelligente, quindi so che si ritaglierà il suo spazio, nonostante altre personalità molto importanti, come Rovella.

Quest'annata della Lazio non sarà facile e non è partita bene. Come vedi il futuro?

Non si può ancora valutare, soprattutto con una sola partita. Nonostante tutto, però, i tifosi sono qualcosa di speciale… meritano un applauso. So che la vera Lazio non è quella vista a Como.

Il mercato bloccato ha impedito a Sarri di fare quello che voleva. Credi sia un limite?