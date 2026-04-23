Motta da sogno: para quattro rigori e trascina la Lazio in finale di Coppa Italia

Per Edoardo Motta è stata una notte indimenticabile, di quelle che restano per sempre nella memoria di un calciatore.

Nonostante qualche incertezza iniziale, soprattutto sui rinvii, il giovanissimo portiere ha ribaltato completamente la sua serata: prima la straordinaria parata su Scamacca nel nei minuti di recupero dei tempi regolamentari, un vero e proprio miracolo che ha evitato alla Lazio un epilogo amaro, poi l'impresa nella lotteria dei rigori, con quattro penalty parati su cinque contro l'Atalanta.

Tra dubbi e incertezze, Motta si è preso la Lazio

Arrivato solo nel mese di gennaio dalla Reggiana, Motta si è trovato catapultato subito al centro della scena in un momento di piena emergenza. L'infortunio di Provedel e la partenza di Mandas avevano lasciato scoperta la porta biancoceleste, ma il giovane portiere ha risposto presente nel momento del bisogno.

Motta, l'eroe a Bergamo

Il classe 2005, originario di Biella, è ora sulla bocca di tutti dopo aver ipnotizzato dal dischetto Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Keteleare, portando ufficialmente la Lazio in finale di Coppa Italia. Dal quel momento è cambiato tutto: Motta è diventato infatti l’eroe di serata.

Come riporta anche il Corriere dello Sport, l'ex Juve non è riuscito a trattenere le lacrime e al triplice fischio chiaramente, nel momento delle interviste a bordocampo, ha lasciato andare tutta la tensione accumulata in un pianto commovente.