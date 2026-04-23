Motta da sogno: para quattro rigori e trascina la Lazio in finale di Coppa Italia

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Per Edoardo Motta è stata una notte indimenticabile, di quelle che restano per sempre nella memoria di un calciatore. 

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Nonostante qualche incertezza iniziale, soprattutto sui rinvii, il giovanissimo portiere ha ribaltato completamente la sua serata: prima la straordinaria parata su Scamacca nel nei minuti di recupero dei tempi regolamentari, un vero e proprio miracolo che ha evitato alla Lazio un epilogo amaro, poi l'impresa nella lotteria dei rigori, con quattro penalty parati su cinque contro l'Atalanta.  

Tra dubbi e incertezze, Motta si è preso la Lazio

Arrivato solo nel mese di gennaio dalla Reggiana, Motta si è trovato catapultato subito al centro della scena in un momento di piena emergenza. L'infortunio di Provedel e la partenza di Mandas avevano lasciato scoperta la porta biancoceleste, ma il giovane portiere ha risposto presente nel momento del bisogno. 

Motta, l'eroe a Bergamo

Il classe 2005, originario di Biella, è ora sulla bocca di tutti dopo aver ipnotizzato dal dischetto Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Keteleare, portando ufficialmente la Lazio in finale di Coppa Italia. Dal quel momento è cambiato tutto: Motta è diventato infatti l’eroe di serata. 

Come riporta anche il Corriere dello Sport, l'ex Juve non è riuscito a trattenere le lacrime e al triplice fischio chiaramente, nel momento delle interviste a bordocampo, ha lasciato andare tutta la tensione accumulata in un pianto commovente.  

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