Lazio, Baronio: "Per sei mesi non riuscii a parlare con Lotito, ecco perché..."

Roberto Baronio, ex calciatore del club biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sul periodo passato alla Lazio.

Volevo giocare, per questo andavo sempre in prestito. L’unico anno in cui ho giocato è stato il 2009-10, dove vinsi la Supercoppa da titolare. Con Ledesma fuori rosa, c’ero io.

Il bello è che a gennaio avevo già chiuso l’accordo col Bologna, ma Lotito giurò che mi avrebbe fatto due anni di contratto. “Vieni da me a fine mercato e chiudiamo tutto”. Per sei mesi non riuscii a parlarci, sparito. Pastorello cercò in tutti i modi di contattarlo. Ma non ho mai rilasciato interviste, mai fatto polemiche. Doveva andare così.