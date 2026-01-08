Lazio, Baronio: "Per sei mesi non riuscii a parlare con Lotito, ecco perché..."

Roberto Baronio, ex biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sul periodo passato alla Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Roberto Baronio,  ex calciatore del club biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sul periodo passato alla Lazio.

Le dichiarazioni di Roberto Baronio a La Gazzetta dello Sport

Volevo giocare, per questo andavo sempre in prestito. L’unico anno in cui ho giocato è stato il 2009-10, dove vinsi la Supercoppa da titolare. Con Ledesma fuori rosa, c’ero io.

Le tensioni con Lotito

Il bello è che a gennaio avevo già chiuso l’accordo col Bologna, ma Lotito giurò che mi avrebbe fatto due anni di contratto. “Vieni da me a fine mercato e chiudiamo tutto”. Per sei mesi non riuscii a parlarci, sparito. Pastorello cercò in tutti i modi di contattarlo. Ma non ho mai rilasciato interviste, mai fatto polemiche. Doveva andare così.

