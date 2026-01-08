Tanti auguri Stefano Mauri, l'ex biancoceleste spegne 46 candeline: gli auguri della Società

Stefano Mauri, elemento indimenticabile per i tifosi laziali, spegne oggi 46 anni e per l'occasione la Società Lazio gli ha augurato un buon compleanno sui social.

Gli auguri della Società Lazio

Il profilo di Stefano Mauri

Stefano Mauri è rimasto un pilastro della Lazio anche dopo il suo trasferimento al Brescia, questo soprattutto grazie alle 303 presenze raggiunte e ai 47 palloni mandati in rete avversaria, diventando un punto di riferimento tecnico e un capitano indimenticabile. Nel suo palmarès capitolino spiccano 3 trofei: due Coppe Italia (2008-09 e la storica finale del 26 maggio 2013) e la Supercoppa Italiana del 2009.