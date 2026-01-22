Lazio-Sarri, per i bookie rottura sempre più vicina: crolla l'addio in quota

Le strade di Maurizio Sarri e della Lazio potrebbero presto separarsi. Come riportato da Agipronews, il tecnico toscano potrebbe infatti salutare la panchina biancoceleste prima della fine di questa stagione a causa dei contrasti con la società sul mercato. Secondo gli esperti di Snai, la rottura è sempre più probabile: le dimissioni dell'ex allenatore di Napoli e Juventus sono proposte ora a 2, rispetto al 3,50 dell'ultima rilevazione. Dopo gli addii di Castellanos e Guendouzi, le cessioni di Mandas e soprattutto di Romagnoli - considerato indispensabile per il progetto tecnico - potrebbero portare all'addio immediato di Sarri. Una serie di uscite che, unite allo scarso rendimento in questa prima parte di stagione, allontanano la Lazio dalla zona europea: la qualificazione dei biancocelesti in Champions League, secondo William Hill, è passata da 12 a 100.