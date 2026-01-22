Lazio, Sogliano su Noslin: "Un capolavoro economico, con Ngonge hanno salvato il Verona..."

Intervenuto nel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, ha ripercorso i momenti salienti della sua esperienza in gialloblù tra passato e presente. Nel farlo, Sogliano ha ricordato le due operazioni che hanno salvato le casse del Verona, cioè le cessioni di Noslin e Ngonge rispettivamente a Lazio e Napoli.

Il colpo di mercato migliore a Verona? Iturbe era già una bottiglia di champagne, andava tolto solo il tappo. Forse Ngonge e Noslin, capolavori economici e tecnici: hanno salvato il Verona per due anni. Certo, anche Toni che arriva qui e diventa capocannoniere.