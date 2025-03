Milan-Lazio, la lista dei convocati di Marco Baroni: le ultime

La Lazio questa sera sarà impegnata alla sfida di San Siro contro il Milan: i biancocelesti sono reduci dal pareggio in campionato contro il Venezia e dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Baroni vuole sfatare il tabù San Siro, per farlo avrà bisogno dell’aiuto dei suoi ragazzi: Castellanos così come Hysaj è ancora out, sono due però i recuperi importanti in vista di questa partita. Ecco la lista dei convocati

Milan-Lazio: i convocati di Baroni

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Gigot, Patric, Romagnoli, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Rovella, Guendouzi, Belahyane

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna, Ibrahimovic,