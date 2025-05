Inter-Lazio, le immagini inedite dello scontro tra Baroni e Inzaghi: la ricostruzione

Alta tensione a San Siro, il VAR accende gli animi

DAZN ha svelato immagini esclusive nel suo speciale “BordoCam” dedicato alla penultima giornata di campionato, regalando uno sguardo inedito su Inter-Lazio. Durante il check del VAR che porta all’assegnazione del rigore per la Lazio, l’atmosfera si fa incandescente: le panchine esplodono e l’arbitro Chiffi espelle direttamente i due allenatori, Baroni e Inzaghi. Ma anziché dirigersi negli spogliatoi, entrambi rimangono nei pressi del campo, dietro il vecchio cancello tra la tribuna e la curva Nord, continuando a seguire con ansia il resto della partita.

In quel punto nascosto ma carico di tensione emotiva, i due tecnici si ritrovano fianco a fianco, a un metro di distanza, condividendo nervosismo e speranze. Quando Arnautovic segna — gol poi annullato per fuorigioco — Inzaghi, travolto dall’adrenalina, si gira istintivamente verso Baroni per abbracciarlo, accorgendosi solo dopo dell’equivoco. Ma quel gesto spontaneo si trasforma in qualcosa di più: nei minuti finali, i due si stringono davvero in un abbraccio, diventando inconsapevoli protagonisti di una scena che va oltre il risultato.

Di seguito la riscostruzione di DAZN: