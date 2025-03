Serie A, il Napoli non sbaglia e batte il Milan in casa

L’Inter non riesce a staccarsi

L’Inter di Inzaghi non riesce a prendere il largo in classifica. Il Napoli tiene il passo dei nerazzurri, superando il Milan con lo stesso punteggio con cui l’Inter ha battuto l’Udinese. La vittoria consente alla squadra partenopea di restare in corsa per il titolo, alimentando ancora il sogno scudetto.

Napoli spietato, Milan in difficoltà: è 2-1 al Maradona

La formazione guidata da Conte mette subito la partita in discesa, segnando due gol nei primi venti minuti con Politano e Lukaku. Il 2-0 resiste fino quasi al termine dell’incontro, quando Jovic accorcia le distanze all’84’. Nonostante il forcing finale, il Milan non riesce a completare la rimonta. La lotta al vertice si fa sempre più accesa, ma ora per i rossoneri e per Conceicao la strada verso lo scudetto si complica ulteriormente.