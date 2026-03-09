Olimpico deserto, record negativo: il dato sui biglietti venduti per Lazio-Sassuolo

Piove sul bagnato in casa Lazio: da una stagione caratterizzata da numerosi infortuni che hanno debilitato fortemente la rosa biancoceleste, per Sarri è arrivata un’altra batosta pesantissima, ossia l’infortunio di Ivan Provedel, che ora obbligherà il mister a schierare titolare Edoardo Motta. Il ventunenne è arrivato nel mercato di gennaio ed è pronto al suo debutto questa sera contro il Sassuolo.

In una stagione estremamente complicata per il tecnico, questa sera la Lazio torna a giocare all’Olimpico di Roma dopo l’ultima sfida, la semifinale d'andata contro l’Atalanta dello scorso mercoledì, terminata 2-2 e che tiene ancora tutto aperto in vista del ritorno di Bergamo.

Quarta gara interna senza tifosi

Ma l’Olimpico sarà teatro sia questa sera contro il Sassuolo, che la prossima domenica contro il Milan: tre gare consecutive in un Olimpico che sarà inevitabilmente vuoto. La protesta da parte della tifoseria biancoceleste prosegue a oltranza e quella di questa sera sarà la quarta partita in cui i tifosi laziali non entreranno allo stadio.

Record negativo, il dato di Lazio-Sassuolo

Anche i dintorni dell'impianto non vedranno la presenza dei tifosi: non ci sarà il consueto raduno a Ponte Milvio e, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, si è registrato il record negativo dall’inizio della protesta della tifoseria laziale: solo 2.000 biglietti venduti.

Con il Genoa in Serie A erano stati circa 4.000 gli spettatori, mentre contro l’Atalanta, sia in campionato che in Coppa Italia, si era arrivati a quota 6.000. Oggi, invece, il dato si abbassa ulteriormente e tocca quota 2.000.

Un numero che certifica inevitabilmente il malcontento assoluto da parte della tifoseria, che resta ferma sulla propria posizione e non ha intenzione di modificare la propria linea nei confronti della società biancoceleste.