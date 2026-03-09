Lazio-Sassuolo, i convocati di Sarri: la scelta su Basic

La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Serie A contro il Sassuolo

Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
Di seguito la lista dei convocati biancocelesti diramata da mister Sarri in vista dell'impegno di campionato di questa sera contro il Sassuolo

I convocati di Sarri

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

Basic out

Il centrocampista croato non sarà a disposizione di Sarri nemmeno in occasione della sfida di questa sera contro i neroverdi: Basic è ancora alle prese con il problema al tendine degli adduttori.

