Lazio-Sassuolo, i convocati di Sarri: la scelta su Basic
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Serie A contro il Sassuolo
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
Di seguito la lista dei convocati biancocelesti diramata da mister Sarri in vista dell'impegno di campionato di questa sera contro il Sassuolo.
I convocati di Sarri
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
Basic out
Il centrocampista croato non sarà a disposizione di Sarri nemmeno in occasione della sfida di questa sera contro i neroverdi: Basic è ancora alle prese con il problema al tendine degli adduttori.