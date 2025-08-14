Lazio, il piano di recupero di Patric: ai box fino a settembre con Basic verso la lista Serie A

Si sta svolgendo la preparazione atletica della Lazio in virtù della stagione 2025-2026 che vedrà Sarri impegnato nel suo secondo mandato in bianco celeste. È stata un’estate particolare a Formello, nessun acquisto, ma tanta voglia di rivalsa e di fare bene durante la prossima stagione, riscattando la precedente. Tutti i calciatori stanno facendo il possibile per dare il meglio del loro potenziale, anche chi, da tempo, deve fare i conti con inciampi fisici, come il difensore spagnolo Patric

Il piano di recupero per Patric

La Lazio dovrà fare a meno di Patric ancora per qualche settimana. Il centrale di difesa, dopo una stagione passata a debellare un fastidio alla caviglia, adesso, starebbe guarendo da uno stiramento di secondo grado al retto femorale della coscia sinistra. Come riportato da Il Messaggero, il difensore spagnolo dovrebbe tornare a disposizione soltanto a partire dal 2 settembre, rendendo così probabile il suo rientro direttamente dopo la prima sosta per le nazionali, quando i biancocelesti se la vedranno con il Sassuolo. L’assenza del centrale offre però uno scenario inaspettato: fino al 2 settembre, infatti, sarà possibile modificare la lista dei giocatori eleggibili per la Serie A. Una finestra temporale che potrebbe favorire Toma Basic, il quale, inizialmente escluso, potrebbe essere aggregato al gruppo e giocare almeno le prime due giornate di campionato.

L’opportunità tattica ricavata dal mister

Per il tecnico Maurizio Sarri si tratta di una piccola opportunità tattica: inserire un centrocampista in più in rosa potrebbe garantire soluzioni alternative, soprattutto in un avvio di stagione che si preannuncia impegnativo. I tifosi dovranno quindi attendere qualche settimana prima di rivedere Patric in campo, ma intanto potrebbero ritrovarsi con una novità a sorpresa in mezzo al campo. La parola ora passa alle decisioni dello staff tecnico e dirigenziale, chiamati a bilanciare esigenze di emergenza e strategie di lungo termine.