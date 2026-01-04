Di Vaio: “Fabbian? Sono voci, nessun contatto diretto…”

Lazio-Napoli di oggi ha evidenziato la necessità dei biancocelesti di intervenire sul mercato: con la cessione di Castellanos ed un centrocampo all’osso sono chiare le priorità di Maurizio Sarri. Tante le voci e tanti i nomi accostati alla Lazio, ma dall’astratto adesso si deve passare al concreti e portare giocatori utili al progetto di Maurizio Sarri.

Fabian accostato alla Lazio

Come riportato da Gianluca Di Marzio qualche giorno fa, la Lazio ha messo gli occhi su Giovanni Fabbian del Bologna per rinforzare il suo centrocampo. Al momento ancora non c’é una proposta ufficiale al Bologna, ma la situazione puó definirsi in evoluzione.

Di Vaio su Fabbian accostato alla Lazio a Dazn

Ai microfoni di Dazn il direttore del Bologna, Marco Di Vaio, ha fatto chiarezza sulla posizione di Fabbian.