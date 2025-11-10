Nazionale, Gattuso: “Non sarà una scampagnata. Ecco chi apprezzo tra i tecnici italiani”

Al via la terza sosta per gli impegni delle nazionali, l’Italia, guidata dal Rino Gattuso, sarà impegnata in un due incontri decisivi il futuro della Nazionale italiana con Moldavia e Norvegia: gli ultimi impegni della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italia è intervenuto in conferenza stampa in vista dei prossimi due incontri con moldavi e scandinavi.

La conferenza stampa di Gattuso

Non sarà una scampagnata. Dobbiamo dare il massimo impegno e continuare il cammino che abbiamo cominciato a settembre. Il massimo impegno è ciò che chiedo. Dobbiamo ricordare che indossiamo la maglia dell’Italia. L’importante è pensare a noi e non al percorso della Norvegia.

Il calendario del CT

Abbiamo stabilito il calendario fino al prossimo 15-16 gennaio. Volerò in Arabia Saudita per la Supercoppa, copriremo 20-25 partite. Partiremo molto e guarderemo diverse gare. Quando vado a visionare i giocatori, mi concentro su quelli che mi interessano e già l’ho sottolineato: nel nostro campionato ci sono maestri di tattica, sono pochi gli spazi a disposizione e la palla gira lentamente. Io ho una visione diversa: apprezzo quando si aprono gli spazi e emergono gli individualità.

Sull’impegno contro la Moldavia

Per noi l’importante è preparare la sfida contro la Moldavia più che contro la Norvegia, quella si prepara da sola. Sappiamo che la Norvegia può ammettere in difficoltà chiunque ed è in forma. Ma rimango della mia opinione. L’importante sarà preparare la gara contro i moldavi.

I tecnici italiani apprezzati da Gattuso

Apprezzo il coraggio sia di Italiano che di Gasperini. Mancini mi ricorda Cafù, un pendolino. In questo si vedono degli aspetti interessanti. Sono due tecnici che non hanno timore, regolarmente scherano quattro o cinque uomini in zona offensiva. Tanta roba!