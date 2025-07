Piemonte e la Nazionale: “Inizia il nostro Europeo!”

Dopo mesi di preparazione, sacrifici e allenamenti intensi, l’Europeo è finalmente alle porte. Tra le protagoniste azzurre spicca la calciatrice biancoceleste Piemonte, che sui social ha voluto condividere la propria emozione e determinazione. “Sono orgogliosa di far parte di questa squadra e di rappresentare il mio paese”, scrive, trasmettendo tutta la grinta e la consapevolezza di chi sa di giocarsi tutto in una competizione così importante.

Europeo alle porte!

L’Europeo non è solo una sfida sportiva, ma anche un sogno che diventa realtà per tante atlete cresciute con il desiderio di vestire la maglia dell’Italia.

Un pensiero a chi sostiene da lontano

Nel suo messaggio, Piemonte dedica parole toccanti anche a chi non potrà essere fisicamente presente: “Per chi non c’è e per chi ci supporta da vicino e da casa”. Un pensiero che unisce tifosi, famiglie e compagni di viaggio, e che sottolinea quanto il calcio sia anche condivisione ed emozione collettiva. L’Italia femminile è pronta a scendere in campo con il cuore, l’orgoglio e la determinazione di chi rappresenta un’intera nazione. Forza Italia, il cammino europeo è appena cominciato.

Il post di Instagram