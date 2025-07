Immobile-Bologna ci siamo: manca solo l'ufficialità

Appena un anno senza di lui e adesso il campionato italiano di serie A è pronto a riabbracciare Ciro Immobile. Un solo anno di Turchia e il richiamo del bel paese per l'attaccante ex capitano della Lazio. Poco fa, l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato di come ormai tra il calciatore e il Bologna manchi solo l'ufficialità.

Il bomber di Torre Annunziata si vestirà di rossoblu sotto la guida di Vincenzo Italiano, allenatore che ha spinto per il suo arrivo puntando su una dose di esperienza in una squadra importante fatta da giovani talenti. L'accordo col Bologna vede un contratto dalla durata di un anno con una opzione per una ulteriore stagione in più.

L'ultimo anno al Besiktas

Ciro Immobile ha portato passione ed entusiasmo in Turchia. Anche con le aquile bianconere del Besiktas ha fatto il suo mettendo a segno 15 reti in 30 partite e fornendo anche 4 assist. Nonostante le 35 primavere l'ex capitano della Lazio ha ancora benzina in corpo ed è pronto a dimostrarlo vestendo la maglia del Bologna.

Le reazioni web nel mondo Lazio

Una notizia che inevitabilmente coinvolge anche l'ambiente Lazio, sopratutto quello che riguarda i tifosi. E' risaputo che tra il popolo biancoceleste e Ciro Immobile è una storia d'amore eterna che rimarrà intatta nei rispettivi cuori. Il mondo del web è sicuramente d'accordo su questo punto ma come vivono il ritorno dell'attaccante in Italia con un'altra maglia che non sia quella della Lazio?

Da una parte i più romantici che non sopportano di vedere Ciro Immobile avversario della Lazio e sopratutto vederlo vestire un'altra casacca italiana che non sia quella della prima squadra della capitale.

Dall'altra parte invece i tifosi più razionali, grati per quello che ha fatto Immobile con l'aquila sul petto ma quasi indifferente nel rivederlo in serie A con un altro club. Dopotutto va analizzato oggettivamente il fatto che già nell'ultima stagione in biancoceleste, Immobile iniziava ad accusare un forte calo. L'età iniziava a farsi sentire, il rendimento calava sia in termini di prestazioni che di gol segnati, figuriamoci ora che è passato un ulteriore anno e inizierà la nuova stagione con ben 35 anni e mezzo sulle spalle.