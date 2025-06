Lazio, Cataldi verso il ritorno con Sarri: la Fiorentina riflette sul riscatto

Con il ritorno di Sarri, tante possono essere le novità in casa Lazio: non ci saranno grandi acquisti (non potendo la società contare sugli introiti delle coppe europee), ma in caso si riuscisse a fare plusvalenza con qualche giocatore, sicuramente la priorità del C è quella di portare un centrocampista a Roma.

Il ritorno di Cataldi

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, a breve, un’importante decisione verrà presa riguardo il profilo di Danilo Cataldi, centrocampista classe 94, laziale da sempre che, però, ha giocato l’ultima stagione in prestito alla Fiorentina, collezionando ottime prestazioni. Infatti, il giocatore, attualmente, è ancora in ballo fra Fiorentina e Lazio: fino a qualche mese fa, a campionato in corso, sembrava scontato il riscatto dei viola, anche per volontà di mister Palladino, operazione che era stata fissata a 4 milioni. L’esonero del mister viola e il ritorno di Sarei a Roma, invece, sono fattori che rimettono tutto in discussione, compresa la permanenza di Cataldi.

Una data di scadenza

L’opzione dei viola per riscattare i Cataldi varrà fino al 18 agosto, oltre quella data Cataldi potrà oramai considerare di fare ritorno alla Lazio, la sua squadra del cuore, dopo un anno dal doloroso addio che lo aveva colto di sorpresa negli ultimi giorni di mercato. Era stata una scelta della società, probabilmente influenzata anche dalle scelte tecniche del neo mister biancoceleste Baroni, quella di cedere in prestito Cataldi e di privarsi di un centrocampista nell’organico, nonostante la squadra fosse impegnata su tre fronti lo scorso anno (campionato, Europa League e Coppa Italia). Per Cataldi è stato davvero difficile dire addio alla Lazio, la sua squadra da sempre, ma durante quest’anno, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello spogliatoio viola e adesso le sue volontà potrebbero essere cambiate.