Goldoni: "Una stagione di crescita, siamo andate oltre alle aspettative"

Lo sport si fa portavoce di un messaggio forte, chiaro e necessario: “Noi ci mettiamo la faccia, non le mani”. Un'iniziativa che unisce impegno sociale e valori sportivi scesa in campo quest'oggi al Centro Sportivo di Formello della S.S. Lazio. Un’amichevole speciale tra la S.S. Lazio Women e la Nazionale Italiana Parlamentari che promuove la sensibilizzazione sulla lotta contro la violenza di genere. Un evento che parla con i gesti, con lo sport e con il cuore. Di seguito l'intervento della calciatrice biancoceleste, Eleonora Goldoni, a margine dell'evento a Formello.

È stato davvero bello e particolarmente significativo chiudere la nostra stagione in questo modo. Un'iniziativa che rappresenta in modo simbolico la nostra battaglia quotidiana contro la violenza di genere. Un messaggio potente, che va oltre il calcio.

Direi una stagione molto positiva, sia dal punto di vista collettivo che personale. La squadra è cresciuta tantissimo, abbiamo dimostrato il nostro valore e, anche se forse meritavamo qualcosa in più, siamo andate oltre le aspettative iniziali. Personalmente, sono grata per tutto: le prestazioni, i risultati e l’onore di indossare anche la maglia azzurra.

Lo sto vivendo come ho affrontato tutta la stagione: con grande concentrazione, determinazione e voglia di crescere. Non mi considero una con un talento straordinario, ma so di poter contare sulla mia determinazione, sul lavoro quotidiano e sulla voglia di imparare. Non mi faccio troppe aspettative: vivo giorno per giorno, cercando di dare il massimo in tutto ciò che posso controllare.