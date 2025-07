Floriani Mussolini torna alla Lazio, ma il futuro è in bilico

Rientro senza ostacoli normativi

Romano Floriani Mussolini è pronto a tornare ufficialmente alla Lazio: manca solo l’annuncio, ma il controriscatto da parte del club è ormai definito. Si tratta di un’operazione pienamente conforme alle regole, poiché si configura come un rientro da prestito e non come un nuovo tesseramento, dunque non soggetta al blocco imposto dalla Covisoc. Adesso, però, resta da stabilire quale sarà il destino del giovane esterno.

Cessione probabile, ma Sarri ci pensa

Nonostante il rientro a Formello, la permanenza di Floriani appare poco probabile. La rosa della Lazio è già numerosa, soprattutto nel suo ruolo, e le caratteristiche del giocatore si adattano meglio a una difesa a tre, mentre Sarri imposta la linea a quattro. Inoltre, il club ha l’esigenza di generare entrate e il calciatore desidera giocare con maggiore continuità. Tuttavia, il blocco del mercato ha spinto lo staff a rivalutare alcune risorse interne, e Sarri — che apprezza il ragazzo e lo aveva già visionato nel ritiro estivo del 2023 — non ha escluso a priori un suo utilizzo. Le opzioni sul tavolo sono due: un nuovo prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto (a cifre più alte rispetto all’accordo con la Juve Stabia), oppure una cessione definitiva con la clausola di recompra o una percentuale sulla futura rivendita.