Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso note tutte le informazioni utili fornite dal Lecce riguardo la vendita dei tagliandi del settore ospiti per la sfida contro i bianconeri, in programma alle 20:45 di sabato 24 gennaio presso lo Stadio Comunale Ettore Giardiniero di Lecce.

Il Lecce calcio comunica ai tifosi della S.S. Lazio che da lunedì 19 gennaio 2026 saranno messi in vendita i tagliandi della gara di Serie A EniLive Lecce-Lazio, in programma sabato 24 gennaio alle ore 20:45, presso lo Stadio Comunale Ettore Giardiniero di Lecce.

PREZZI E MODALITA’ DI ACQUISTO BIGLIETTI TIFOSI OSPITI

Con riferimento alle determinazioni adottate dall’Autorità di P.S., per la gara Lecce vs Lazio del 24 gennaio 2026 alle ore 20:45 sono previste le seguenti misure organizzative:

Vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Lazio esclusivamente per il settore Ospiti (Distinti Sud-Est Gate 7), nel limite di n. 350 posti così come stabilito dall’Autorità di P.S. e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S. LAZIO, a partire dalle ore 10:00 di lunedì 19 gennaio 2026;

Incedibilità dei titoli d’ingresso degli altri settori per i residenti nella regione Lazio.

Fine della vendita alle ore 19:00 di venerdì 23 gennaio.

I tagliandi del settore Ospiti potranno essere ceduti esclusivamente a soggetti sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S. LAZIO;

Aree parcheggio

Stante l’indisponibilità dell’area parcheggio prospiciente la Porta n. 7 (Distinti Sud /Est – Settore Ospiti), interessata dalla cantierizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, è stata istituita una zona di parcheggio temporaneo riservata ai pullman, minivan e auto dei tifosi ospiti nei pressi della Motorizzazione Civile di Lecce (Tangenziale EST Uscita n. 3) con l’attivazione di un servizio navetta gratuito A/R a cura di STP per raggiungere in sicurezza lo stadio comunale Ettore Giardiniero.

Apertura cancelli: ore 18:45.

PUNTI VENDITA

Rete Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it)

on-line in modalità HOME TICKETING. Si consiglia di optare per il formato digitale da scaricare sul proprio cellulare onde evitare malfunzionamenti ai tornelli dovuti alla qualità della stampa su carta.

RICHIESTA ACCREDITI PERSONE CON DISABILITA’

Al fine di garantire una gestione ottimale dei posti riservati a persone con disabilità, sarà possibile inoltrare richiesta a mezzo mail (da trasmettere per ogni singola gara) accedendo al servizio dedicato di accreditamento.

Per le persone con disabilità e con certificazione di invalidità al 100% senza accompagnamento e persone con disabilità 100% con accompagnamento deambulanti, sono stati riservati dei posti nel settore TRIBUNA EST INFERIORE (porta di accesso n. 8H).

Per le persone con disabilità con certificazione di invalidità 100% in carrozzina con accompagnamento, è riservato il settore PARTERRE DISABILI della Tribuna Est (porta di accesso n. 8H).

Anche agli accompagnatori delle persone con disabilità 100% che necessitano di assistenza continua, sarà riconosciuto il titolo gratuito.



