Lazio-Torino | Baroni nel post: “Dovevamo vincere, goal subito evitabile. Sugli assenti…”

È appena terminato il match fra Lazio e Torino, disputato allo stadio Olimpico di Roma, a partire dalle ore 20:45. In questo posticipo della 30ª giornata di campionato, dopo una lunga sosta per le Nazionali, si sono sfidate due squadre determinate e preparate. In particolare, i biancocelesti, dopo l’ultima sconfitta contro il Bologna, hanno sfruttato questa pausa per recuperare le energie e concentrarsi nel preparare quest’ultima parte di campionato, fase cruciale che è partita proprio stasera con uno scontro difficile, seppur casalingo. Dopo un grande goal di Marusic sotto la curva, i biancocelesti hanno subito una rete di Gineitis nei minuti finali e non sono riusciti a prendere i tre punti, conseguendo il terzo pareggio consecutivo all’Olimpico e allontanandosi dalla zona Champions. Al termine del match, conclusosi con il risultato di 1-1, è intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, per discutere della partita e non soltanto.

