Romagnoli il cuore della difesa della Lazio: e il contratto...

Un rendimento in costante crescita

Da quando ha lasciato il Milan per tornare nella sua città, Alessio Romagnoli si è rivelato una colonna portante della retroguardia laziale. Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore ha sempre garantito affidabilità e solidità, diventando un punto fermo della squadra. Ma è in questa stagione che sta vivendo il suo momento migliore con la maglia della Lazio: oltre a performance di alto livello, ha anche firmato gol pesanti, dimostrando di essere decisivo in entrambe le fasi di gioco.

Esperienza, appartenenza e futuro sereno

Il segreto del suo rendimento? L’esperienza accumulata negli anni trascorsi prima alla Roma e poi al Milan, un bagaglio che oggi lo rende un leader naturale in campo. A questo si aggiunge un fattore più emotivo ma altrettanto potente: indossare la maglia del club del cuore. Giocare per la Lazio, la squadra che ha sempre tifato, è uno stimolo extra che si riflette nelle sue prestazioni. E sul fronte rinnovo non ci sono preoccupazioni: il contratto di Romagnoli è in scadenza nel 2027, il tempo per pensarci non manca.