Calciomercato Lazio, anche Lorenzo Lucca nel mirino biancoceleste: i dettagli

Il mercato di gennaio si avvicina e la necessità di far arrivare qualche calciatore che possa rafforzare la rosa biancoceleste è sempre più evidente, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, infatti, la difficoltà nel trovare e sfruttare l'occasione per centrare la rete avversaria è innegabile. Nella lista di nomi che piacciono alla Lazio recentemente si è aggiunto anche un centravanti del Napoli.

Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images via onefootball

Calciomercato Lazio, Lucca nel mirino biancoceleste

Come riportato da Gianluca di Marzio, in caso di partenza di Taty, la Lazio sarebbe interessata ad avere nella propria rosa Lorenzo Lucca, centravanti del Napoli che sta trovando poco spazio nella squadra di Conte, tuttavia, l'operazione sarebbe molto difficile, soprattutto dato che il Napoli dovrebbe riscattare l'ex Udinese con sei mesi d'anticipo e mandarlo alla Lazio, uno scenario reso ancora più complicato dal fatto che il club azzurro dovrà operare a saldo zero a gennaio. L'attaccante classe 2000, tuttavia, è stato offerto in prestito ma per il Comandante non è un profilo che lo convince completamente.

Calciomercato Lazio, i nomi che piacciono a Fabiani

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, durante l'incontro tra Fabiani e l'agente Beppe Riso, che rappresenta anche Rovella, Cataldi e Lucca, si è parlato soprattutto di Brescianini e Maldini, calciatori dell'Atalanta che stanno trovando poco spazio nella loro attuale squadra, tuttavia, a centrocampo e come vice Zaccagni il mister preferirebbe profili come quello di Loftus-Cheek e Insigne.