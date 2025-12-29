Udinese-Lazio, Sarri su tutte le furie: ecco le parole del Comandante

Non è tanto il pareggio a suscitare la rabbia in tutto il mondo biancoceleste, bensì l'ennesimo torto arbitrale, precisamente la decisione di Colombo di non annullare il gol di Davis, nonostante il suo tocco con il braccio. La Società Lazio, in risposta, ha deciso di chiudersi in silenzio stampa, tuttavia, sono state riprese alcune parole pronunciate dal Comandante Maurizio Sarri in merito alla situazione.

Udinese-Lazio, il commento del mister

Secondo quanto riportato dell'edizione odierna de Il Messaggero, oltre ad aver commentato “Ok, adesso non parlo più" la decisione di Colombo di estrarre un giallo ai danni di Cataldi, per un fallo tattico per fermare Piotrowski, sembra che il mister si sia sfogato al termine della gara dicendo: “É meglio che non parli più o altrimenti mi squalificano a vita”. Sicuramente un commento che lo accomuna con tutti i tifosi biancocelesti al momento del mancato annullamento del gol di Davis.

Nella pagina successiva la pec inviata dalla Lazio alla Lega e riportata da Adnkronos