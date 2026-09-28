Nations League, Turchia-Italia 1-4: gli Azzurri si riscattano e calano il poker, anche Frattesi in gol

L'Italia di mister Mancini è in cerca del riscatto dopo il primo ko in Nations League, per il 2-0 subito contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri tornano in campo questa stasera, questa volta per la prima trasferta della competizione contro la Turchia. In questa occasione, il tecnico opta per un ampio turn over, con ben 8 cambi rispetto alla formazione schierata contro i Diavoli Rossi.

Il primo tempo | Dominio azzurro: Bastoni, Frattesi e Kayote in rete

L'esordio negativo in Nations League contro il Belgio sembra solo un lontano ricordo. Questa sera è scesa in campo un'Italia completamente diversa: aggressività, intensità e dominio sono le parole chiave della prima frazione di gioco.

Gli Azzurri sfruttano sapientemente la confusione totale dei turchi guidati da Montella. Dopo i primi tentativi da parte di Raspadori e Pio Esposito, a sbloccare la sfida è Bastoni al 9': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il centrale azzurro è bravo a sfruttare l'erroraccio di Celik, che sbaglia il rinvio e concede la preziosa occasione al difensore dell'Inter, che può solo metterla dentro, firmando il gol del vantaggio.

Nonostante qualche timido tentativo da parte dei turchi, l'Italia non si ferma e trova il raddoppio con Davide Frattesi al 24'. L'azione nasce dallo scambio tra Raspadori e Pio Esposito: il numero 9 dell'Atalanta allarga per Kayote, la cui conclusione è tuttavia imprecisa. Baiyndir intercettata goffamente, ma il pessimo rinvio viene sfruttato da Frattesi, che si trova nel posto giusto al momento giusto e non sbaglia davanti porta: 2-0 per l'Italia. Frattesi si conferma ancora una volta incisivo, non solo con la maglia laziale, ma anche con la casacca azzurra.

Pochi minuti dopo l'Italia cala il tris con Kayode al 27', con un'azione quasi identica alla precedente, ma questa volta il difensore del Brentford va a segno al suo esordio nella Nazionale maggiore.

L'Italia chiude il primo tempo sullo 0-3 momentaneo con una prestazione molto differente dalla precedente contro il Belgio, mostrando una brillantezza e un'intensità che ha messo fortemente in difficoltà la Turchia.

Il secondo tempo | Yilmaz accorcia, ma Pio Esposito risponde e chiude i conti

Nonostante le buone premesse del primo tempo, la possibile strigliata del ct Montella ha dato senza dubbio una scossa alla Turchia, che a inizio secondo tempo accorcia subito le distanze con Yilmaz al 46', sfruttando un calo di tensione da parte degli Azzurri, che concedono ingenuamente un gol a porta completamente vuota, data l'uscita imprecisa di Donnarumma.

L'Italia, tuttavia, spegne subito l'entusiasmo dei padroni di casa. L'azione nasce da un altro errore di Bayindir, che regala palla agli avversari. L'Italia riparte con Cambiaghi, che la consegna a Tonali al limite dell'area: stop e tiro dell'ex Milan che termina sul palo. Sulla ribattuta Pio Esposito si fa trovare al posto giusto e di testa sigla il 4-1 che chiude i conti al 50' allo stadio Atatürk Spor Kompleksi di Bursa.