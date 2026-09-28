Al posto di Gudmundsson, la Nazionale Islandese convoca Helgason del Venezia
"Il Venezia FC comunica che il giocatore Thórir Jóhann Helgason è stato convocato dalla nazionale dell’Islanda..."
Gudmundsson lascia il ritiro, pronto Helgason come sostituto
Gudmundsson ha lasciato il ritiro a causa di un infortunio avvenuto durante il primo tempo della prima partita dell'Islanda in Nations League contro l'Estonia. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe lussato una spalla durante il match. Al suo posto è stato convocato il centrocampista Thórir Jóhann Helgason.
Il comunicato del Venezia
Il Venezia FC comunica che il giocatore Thórir Jóhann Helgason è stato convocato dalla nazionale dell’Islanda per partecipare alle prossime sfide di UEFA Nations League. Dopo il pareggio nella prima giornata per 1-1 contro l’Estonia, ora per la selezione guidata dal Ct Arnar Gunnlaugsson, sono in programma tre altre sfide del gruppo C4.