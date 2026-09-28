Al posto di Gudmundsson, la Nazionale Islandese convoca Helgason del Venezia

Gudmundsson lascia il ritiro, pronto Helgason come sostituto

Gudmundsson ha lasciato il ritiro a causa di un infortunio avvenuto durante il primo tempo della prima partita dell'Islanda in Nations League contro l'Estonia. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe lussato una spalla durante il match. Al suo posto è stato convocato il centrocampista Thórir Jóhann Helgason.

Il comunicato del Venezia