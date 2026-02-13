Un ex Lazio ad un passo dalla panchina del Tottenham

Tante le panchine che sono cambiate in questa stagione, ma in questi ultimi giorni hanno fatto discutere gli addi di Frank del Tottenham e Roberto De Zerbi che ha risolto il contratto che lo legava al Marsiglia. Sulla panchina degli Spurs potrebbe ben presto approdare un allenatore, che ha anche allenato la Lazio in passato.

Tudor ad un passo dal Tottenham

Come riportato da Gianluca Di Marzio, fra il Tottenham ed Igor Tudor manca solo la firma con l'accordo verbale che è già stato raggiunto. L'ex allenatore di Lazio e Juventus ha accettato un contratto fino a giugno ed è pronto a ripartire dalla Premier League per cercare di risollevare il Tottenham in campionato e proseguire il percorso in Champions.

Il post Instagram