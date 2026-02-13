Conferenza Pinzani: "Non volevamo alterare l'impianto della squadra"

Raffaele Pinzani, Ds della Lazio Women, ha rilasciato delle dichiarazioni durante le conferenze di presentazione di Lundin, Cesarini e Bacic, che si stanno svolgendo presso il centro sportivo di Formello.

Per quanto riguarda il mercato, noi non avevamo intenzione di fare molto, soprattutto di alterare o modificare l'impianto della squadra. Per il rispetto delle ragazze che hanno iniziato il percorso con noi non volevamo alterare troppo. Con la partenza di Vernis abbiamo preso due centrocampiste per rafforzare il reparto. Non avevamo bisogno di fare interventi sostanziali ma in vista di alcuni infortuni ricorrevamo un po' troppo alle ragazze della primavera, abbiamo deciso di ampliare la rosa.

Vernis? Abbiamo fatto un comunicato e la situazione si e risolta. Sono questioni che nel calcio ci possono stare.

Giocando a tre poi ovviamente si diventa corti, a Como abbiamo vinto una grande partita, dobbiamo valutare gli infortuni sempre se sono gravi. Molte sono Nazionali, si parla di calciatrici di alto livello. L'emergenza detta da Grassadonia dipende dal momento.

I cicli vincenti hanno bisogno di percorso, io e il mister siamo arrivati dopo un percorso in B. Abbiamo avuto inizialmente delle difficoltà ad adattarci alla categoria ma per pochi punti non siamo andati allo scudetto. Volevamo incrementare il gruppo. La Lazio e ripartita più forte rispetto l'anno scorso. Piemonte e una grande da sola ma le partite da sola non le vince, ha bisogno di tutto il gruppo. In Europa ne vanno 3 e possiamo farcela ma altrimenti fa parte del percorso, io sono fiero del mio staff e delle mie ragazze. Le partite si possono perdere ma e importante il comportamento. Una società come la Lazio ha molte giocatrici in Nazionale.

Europa? Ci arriveremo, lavorando cosi e con il supporto della Società, con il centro sportivo che ci permette di lavorare bene. Quest'anno non siamo una società che deve pensare a salvarsi, la classifica dice che stiamo lottando con le grandi. Sono sereno nel vedere il lavoro che sta facendo la Lazio.

Infortuni? Noi siamo andati anche l'anno scorso ad allenarsi sul sintetico per permettere di rifare il campo. Il calcio di oggi comporta anche gli infortuni, questo anche per i numerosi impegni. Gli infortuni sono fisiologici. Squadra maschile? Sono uno spettatore molto interessato ma solo uno spettatore.

FVS non ha cosi tante telecamere come in quella maschile. Io non credo che l'arbitro non voglia intervenire ma spesso non ha le immagini. Se non sviluppata non serve nella Serie A femminile. Bisogna stare attenti al suo uso.

Primavera? Le ragazze vengono ad allenarsi con noi e anche il mister. Le facciamo i complimenti e per noi la Primavera non solo e un supporto ma e anche fondamentale.

Noi abbiamo molte italiane, forse siamo la squadra più italiana, e un orgoglio per noi avere tante ragazze in Nazionale. Noi siamo al servizio della Nazionale e questo ci da un grande supporto per capire che in Italia ci sono delle ragazze che sono al servizio della Nazionale. L'importante e che non ce le rimandano rotte.