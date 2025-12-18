Il titolo della Lazio vola in borsa a Piazza Affari a +6.14% dopo che martedì il dg Enrico Lotito ha suonato la campana di chiusura delle contrattazioni al Nasdaq di New York, dove la società sogna di quotarsi come il Cadice (attraverso la sua controllata, Nomadar), il modello che ispirato Lotito. Come vi abbiamo anticipato, il suo fido responsabile della strategie, Emanuele Floridi, è legato all'imprenditore italo-americano Salvatore Palella (al fianco del dg Enrico martedì a Times Square, suoi anche gli advisor Deloitte Legal e lo studio Rosestandt), che ha acquisito Everli (marketplace della spesa) e sta lavorando da mesi per quotarsi al Nasdaq(forse addirittura a inizio 2026) tramite una fusione con la Spac (Special Purpose Acquisition Company) chiamata Melar Acquisition Corp, operazione che coinvolge investitori e sponsor, che potrebbero aiutare la Lazio anche sul progetto Flaminio. Il Messaggero