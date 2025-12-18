Lazio-Cremonese, la rosa biancoceleste si accorcia: il Comandante perde due pedine fondamentali

Dopo la grande vittoria di una Lazio rimasta in 9 a Parma, merito del pallone mandato in rete avversaria da Tijjani Noslin, la rosa biancoceleste si prepara ad un nuovo scontro, infatti, sabato 20 dicembre alle ore 18:00 è in programma la gara Lazio-Cremonese allo stadio Olimpico, tuttavia, oltre alle assenze del capitano Mattia Zaccagni e di Toma Basic, entrambi per una squalifica ricevuta da Marchetti allo stadio Tardini, il Comandante Maurizio Sarri dovrà fare i conti con altre due grandi perdite.

Sarri, Grosso - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Lazio-Cremonese: Sarri perde altre due pedine

Come dichiarato da Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei, ieri Tijjani Noslin e Alessio Romagnoli non hanno svolto gli allenamenti con il resto della squadra per via della febbre. Nonostante ciò, il Comandante spera di poter recuperare l'eroe del Tardini e il suo titolare indiscusso prima di sabato.

