Lazio-Cremonese, la rosa biancoceleste si accorcia: il Comandante perde due pedine fondamentali
Sabato 20 dicembre la Lazio scenderà in campo all'Olimpico per sfidare la Cremonese, tuttavia, altri due biancocelesti non saranno disponibili per il Comandante
Dopo la grande vittoria di una Lazio rimasta in 9 a Parma, merito del pallone mandato in rete avversaria da Tijjani Noslin, la rosa biancoceleste si prepara ad un nuovo scontro, infatti, sabato 20 dicembre alle ore 18:00 è in programma la gara Lazio-Cremonese allo stadio Olimpico, tuttavia, oltre alle assenze del capitano Mattia Zaccagni e di Toma Basic, entrambi per una squalifica ricevuta da Marchetti allo stadio Tardini, il Comandante Maurizio Sarri dovrà fare i conti con altre due grandi perdite.
Lazio-Cremonese: Sarri perde altre due pedine
Come dichiarato da Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei, ieri Tijjani Noslin e Alessio Romagnoli non hanno svolto gli allenamenti con il resto della squadra per via della febbre. Nonostante ciò, il Comandante spera di poter recuperare l'eroe del Tardini e il suo titolare indiscusso prima di sabato.
