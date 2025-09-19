Esclusiva| Lazio-Roma, Rambaudi: "Sarri deve trovare la chiave giusta. Chi metto in porta?..."

Il momento tanto atteso e temuto dalle due tifoserie della Capitale si avvicina, domenica 21 settembre alle ore 12:30 la rosa biancoceleste e quella giallorossa scenderanno in campo allo stadio Olimpico per affrontarsi nel primo duello della stagione. Le sconfitte subite nella 3a giornata, contro il Sassuolo per la Lazio e in Roma-Torino per i lupi, e le grandi perdite che dovranno affrontare Sarri e Gasperini non renderanno affatto facile l'incontro, infatti, con Dybala out e Wesley e Hermoso a rischio per la Roma e Vecino, Patric, Lazzari e Isaksen ancora indisponibili e Nicolò Rovella che potrebbe non recuperare in tempo, la partita sarà ancora più imprevedibile. Un incontro complicato e che farà battere il cuore dei tifosi forte come solo il derby della Capitale sa fare e riguardo a ciò è intervenuto in esclusiva a LazioPress.it Roberto Rambaudi.

Roberto Rambaudi a LazioPress.it

L'inizio di stagione amaro è l'ingrediente per tornare in pista

Non sono i risultati, sono le prestazioni che non stanno venendo e di conseguenza anche i risultati. Deve cambiare un po' registro, deve trovare la chiave giusta Sarri, devono trovare consapevolezza e autostima i giocatori e poi le qualità ci sono perché lo hanno dimostrato l'anno scorso e quindi devono venire fuori. Speriamo che il derby sia per la Lazio una partita svolta.

La gestione Provedel-Mandas

Penso che vada avanti con Provedel, in queste partite non ha avuto colpe o fatto errori, quindi è giusto andare avanti con Provedel perché è stato la prima scelta dell'allenatore.

Chi tra la Lazio e la Roma partirà più svantaggiata a causa delle perdite

La perdita di Rovella è importante per la Lazio perché è un giocatore fulcro per la squadra, Dybala non l'ha mai avuto titolare, a parte domenica che ha giocato il primo tempo. Penso che un po' di equivalgano le assenze da una parte e dall'altra.

Un messaggio di speranza da dare ai tifosi in vista del derby