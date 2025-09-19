Cobolli: “Se la Roma batte la Lazio nel derby…”

Questa la scommessa lanciata da Flavio Cobolli insieme a Casper Ruud

Flavio Cobolli

Il tennista Flavio Cobolli è pronto a giocare per il secondo anno consecutivo la Laver Cup che si disputerà al Chase Center dal 19 al 21 settembre. In un simpatico scambio di parole con Casper Ruud, il tennista italiano e tifoso della Roma ha lanciato una scommessa in caso di vittoria dei giallorossi nel derby di domenica con la Lazio. 
 

Cobolli e la scommessa sui capelli in caso di vittoria della Roma nel derby con la Lazio

Biondo come Carlos Alcaraz? La Roma deve vincere il derby di calcio domenica contro la Lazio e noi dobbiamo vincere la Laver Cup. Se succede, lo farò.

Il video

