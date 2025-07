Dopo essere cresciuto con Baroni, Isaksen è pronto per Sarri

Il primo incontro tra Isaksen e Sarri non andò nel migliore dei modi. Il tecnico toscano, infatti, aveva dichiarato:

Già ad inizio giugno Sarri aveva lasciato delle dichiarazioni sul danese:

Isaksen? È arrivato qui un paio di anni fa dalla Danimarca, parlava un’altra lingua, era abituato ad un altro modo di mangiare e di allenarsi. Ha avuto difficoltà come tutti i giocatori che arrivano dall’estero, soprattutti i giovani. Nella seconda parte di stagione già si vedeva che era diverso. Si dice che con me ha giocato poco, può aver avuto meno minutaggio, ma era in un momento di adattamento, già nel finale di stagione ci aveva fatto vedere qualcosa. Quest’anno ha fatto sprazzi ottimi e momenti in cui ha reso molto meno, mi sembra abbia intrapreso la direzione giusta.

Il rapporto tra Isaksen e Sarri deve essere un po' ricucito, soprattutto dopo le parole del danese quando il tecnico andò via:

Il mio rapporto con Sarri era buono, anche se non è stato facile all’inizio, con lui non parlavo tanto, non era proprio il tipo che parlava tanto con i giocatori. Voleva che parlassi in italiano e poco in inglese, per fortuna un suo collaboratore parlava nella lingua che capivo meglio. Sarri sapeva un po’ l’inglese, ma non era contento di parlarlo. C’era molta tattica e dovevo solo abituarmi. Solo di recente ho iniziato a capirlo, quindi è stato un po’ fastidioso.