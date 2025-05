Inter-Lazio, Nuno Tavares si ferma di nuovo per infortunio

Ennesimo infortunio per Nuno Tavares in Inter-Lazio. Subito saltato all'occhio degli spettatori l'inizio di secondo tempo a rilento per il terzino portoghese. Al minuto 65 il solito problema fisico che l'ha costretto ad abbandonare il campo. A prima vista sembrerebbero solo problemi di natura muscolare. Ovviamente le prossime ore sveleranno che tipo di ricaduta ha avuto Nuno Tavares.

La partita del portoghese

Buona la prestazione del terzino sinistro che per 45 minuti sembrava aver ritrovato la sua forma fisica. In un paio di occasioni è partito palla al piede con le sue famose accelerazioni che lo hanno reso determinante per la squadra di Baroni.

Il futuro di Nuno Tavares

La Lazio non si può nascondere davanti alle grosse problematiche fisiche che riguardano Nuno Tavares. Sicuramente tra poche settimane diventerà un giocatore da valutare attentamente in chiave calciomercato. Le sue qualità sono indiscusse ma il lato fisico porta a tante perplessità in casa Lazio. Il bivio è abbastanza ovvio se monetizzare dalla sua cessione o tenere ancora il gioiello portoghese sperando in un miglioramento fisico.