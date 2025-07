Bruno Giordano: "Ho visto poco, mi aspettavo qualcosa di più"

Oggi, 25 luglio 2025, è intervenuto ai microfoni dell'emittente Radio Laziale l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano.

Durante la sua intervista ha toccato temi molto importanti, soprattutto riguardo la conferenza stampa di Lotito, avvenuta proprio ieri.

Ecco cosa ha detto…

Hai avuto modo di seguire la conferenza stampa?

Non l'ho seguita in tutto e per tutto… da quello che ho capito siamo ricchi e abbiamo un patrimonio straordinario, ma siamo l'unica squadra a non poter fare mercato. Ad un certo punto è stato ribadito “Non faccio chiacchiere, ma fatti”, ma quando quest'ultimi dicono che siamo l'unica squadra a non poter operare nel mercato, si parla solo di chiacchiere.

Ho visto poco, mi aspettavo qualcosa di più: la conferenza è durata due ore ma non ha dato nessuna certezza al popolo laziale… si è solo detto che sono tutti uniti per il popolo della Lazio.