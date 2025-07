Ecco i numeri realizzati con la presentazione di Sarri

C'era grande attesa intorno alla presentazione di Maurizio Sarri. Ieri è andato in scena il suo ritorno affiancato dal presidente Claudio Lotito che per forza di cose doveva spendere qualche parola sulla singolare situazione che riguarda la società capitolina, in primis il blocco del calciomercato estivo, notizia che ha scosso tutto l'ambiente, allenatore compreso.

Oggi, tramite primaonline.it, sono emersi i numeri di coloro che hanno seguito la conferenza, attratti ovviamente dalle prime parole di Sarri nella sede di Formello e dalla posizione del presidente Lotito dopo tutto quello che è accaduto.

I numeri sulla presentazione di Sarri

Presentazione rivoluzionaria quella che ha riguardato Maurizio Sarri. Tante polemiche ma anche tanta innovazione. Niente sala stampa: tutto si è svolto all'interno degli studi televisivi di Formello. Questo ha consentito alla società di offrire un format diverso rispetto al passato, con video esclusivi che hanno arricchito un'esperienza immersiva e integrata. Il portal primaonline ha riportato anche i dati dei contatti online durante la presentazione: circa 55mila persone collegate, tra sito ufficiale e app mobile. Un risultato non da poco sicuramente per un esperimento totalmente nuovo e sicuramente indice anche di attaccamento del popolo laziale ai colori biancocelesti.

La posizione della S.S.Lazio

La società si è posta in un certo modo volendo ringraziare pubblicamente giornalisti, operatori e tifosi per il contributo alla riuscita dell’evento. La partecipazione attiva e la risposta entusiasta del pubblico confermano, secondo il club capitolino, la validità del percorso intrapreso: osare, innovare, coinvolgere.