Lazio, operazione riuscita per Ivan Provedel: il comunicato sulle sue condizioni
La Società biancoceleste ha emesso un comunicato inerente alle condizioni di Ivan Provedel in seguito all'operazione alla spalla
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio comunica che il calciatore Ivan Provedel è stato dimesso dal ricovero dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico alla spalla. L’operazione è perfettamente riuscita.
Il periodo di riposo
Il portiere osserverà ora un periodo di riposo articolare con tutore per circa un mese, al termine del quale inizierà il protocollo riabilitativo.