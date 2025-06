Serie A: il calendario del Campionato e di Coppa Italia della stagione 2025/2026

IL Campionato 2024/2025 è terminato ed ha portato con se molti colpi di scena, infatti, dopo una lotta tra il club di Conte e i neroazzurri fino all'ultima giornata, è stato il Napoli ad avere la meglio ed a vincere lo scudetto. Un'altra sorpresa e nota negativa per la Lazio e per il Milan è stato il posizionamento in classifica, infatti, entrambe le squadre non sono riuscite ad ottenere un posto valido per l'accesso nelle Coppe. Al contrario, nella prossima stagione Napoli, Inter, Atalanta e Juventus scenderanno in campo per la Champions League, Roma e Bologna per l'Europa e la Fiorentina, invece, dopo l'eliminazione in semifinale contro il Real Betis, avrà una seconda occasione di trionfare in Conference League. In attesa del calendario delle partite in programma, la Lega Serie A ha pubblicato il calendario con le date di Campionato e di Coppa Italia della stagione 2025/2026.

Il calendario della stagione 2025/2026

Serie A- Whatsapp

Serie A: i cambiamenti in panchina

Tra mister che hanno terminato la carriera ed altri che hanno lasciato la propria squadra, la stagione 2025/2026 vedrà una vera rivoluzione in panchina. Dopo la vittoria dello scudetto, Conte ha deciso di proseguire il suo percorso con il Napoli, cosi come Italiano ha fatto con il Bologna dopo aver trionfato in Coppa Italia, storia diversa per i neroazzurri che sono rimasti senza guida, infatti, dopo 3 stagioni passate alla guida dell'Inter, Simone Inzaghi ha deciso di trasferirsi all'Al-Hilal, dove rincontrerà Sergej Milinkovic-Savic. Cambi anche all'Atalanta, infatti, Gasperini sembra vicino alla Roma, che in seguito al ritiro di Ranieri si trova con la panchina vuota. Come l'Inter, anche la Juventus e la Fiorentina sono rimaste senza tecnico, anche se sembra che i viola potrebbero essere guidati da Pioli. Alla guida della Lazio ritornerà il comandante Maurizio Sarri, mentre Marco Baroni ha da poco firmato con il Toro. Cambi anche per il Milan, infatti, sarà Allegri il nuovo tecnico. Con questa serie di cambiamenti nelle panchine di Serie A, sicuramente sarà un Campionato che riserverà molte sorprese.