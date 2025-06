Lazio, Sarri sogna un attaccante come Mertens: Raspadori è il profilo ideale

Sarri è tornato alla Lazio dopo una pausa di appena un anno: il tecnico toscano è pronto a risollevare le sorti della squadra biancoceleste, massa di dover agire con molta cautela, considerando che la squadra quest’anno disputerà molte meno partite del solito (togliendo il percorso europeo) e, soprattutto, la società dovrà fare i conti con il famoso e consueto indice di liquidità che blocca tantissime opportunità in entrata quest’anno.

Sarri guarda all’attacco e al post Immobile: c’è il Taty

Sarri si chiede come migliorare la Lazio e sicuramente un punto di partenza sarebbe quello di portare a Roma un centravanti che sia capace di garantire più goal rispetto a Castellanos oppure, ancora meglio, che riesca a far girare l’attacco come riusciva a Mertens, ex Napoli allenato da Sarri per molti anni, finalizzatore da 20 reti a campionato. L’estate scorsa si è chiusa un’epoca a fornello con l’addio di Immobile dopo otto anni, il bomber biancoceleste da 207 goal ha lasciato il suo posto all’argentino Taty che, alla sua prima stagione da titolare in Serie A, ha realizzato 10 reti in 29 presenze, dimostrando, sicuramente, di poter fare meglio. Sarri sa che l’argentino segna bellissimi goal, ma non è uno “sfondatore” e, soprattutto, si esalta con un attacco a punte, come progettato da Baroni quest’anno che lo ha affiancato spesso a Dia (soluzione poco fattibile per gli schemi di Sarri e il suo 4-3-3).

