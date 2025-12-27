Udinese-Lazio, Marelli: "La rete dovrebbe essere annullata perché..."

Luca Marelli ha spiegato ai microfoni di Dazn il perché la rete di Davis, realizzata poco prima del termine della gara, dovrebbe essere stata annullata dal direttore di gara Colombo.

Palma tocca la palla con il braccio ma non è punibile perché aderente al corpo. Il tocco di Davis è diverso: ha toccato il pallone con il braccio destro e per questo la rete dovrebbe essere annullata.vLa rete dovrebbe essere annullata visto che Davis ha toccato il pallone col braccio prima di segnare, pur in maniera casuale.

Passano 4/5/6 secondi dal tocco al tiro. Non c'è una regola che stabilisca quanto tempo debba trascorrere, ad esempio il goal di Meister in Pisa-Fiorentina è analogo ma passano meno secondi tra controllo e tiro e dunque viene annullato. Probabilmente in sala Var non hanno considerato l'immediatezza. Qui il regolamento (regola 12, pagina 90) mostra una falla che va colmata, perché se è una questione di tempo va definito qual è il limite.