Le pagelle di Udinese-Lazio, Noslin il migliore e Gila il peggiore
I biancocelesti vicini ad una bella vittoria su un campo complicato
E' ora di tornare in campo per la prima squadra della capitale. Ultima partita del 2025 per la Lazio che va sul campo dell'Udinese. Gli uomini di Sarri continuano a disputare sfide in piena emergenza tra infortuni e squalificati. Dall'altra parte gli uomini di Runjaic che devono rifarsi dopo il pesante ko contro la Fiorentina.
Finisce in parità (1-1), forse il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Occasioni da una parte e dall'altra con i biancocelesti leggermente più pericolosi. Al gol fortunoso di Vecino risponde Davis a pochi secondi dalla fine.
