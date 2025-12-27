Le pagelle di Udinese-Lazio, Noslin il migliore e Gila il peggiore

I biancocelesti vicini ad una bella vittoria su un campo complicato

Leoni Andrea /

E' ora di tornare in campo per la prima squadra della capitale. Ultima partita del 2025 per la Lazio che va sul campo dell'Udinese. Gli uomini di Sarri continuano a disputare sfide in piena emergenza tra infortuni e squalificati. Dall'altra parte gli uomini di Runjaic che devono rifarsi dopo il pesante ko contro la Fiorentina.

Finisce in parità (1-1), forse il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Occasioni da una parte e dall'altra con i biancocelesti leggermente più pericolosi. Al gol fortunoso di Vecino risponde Davis a pochi secondi dalla fine.

Nella pagina successiva le pagelle dei biancocelesti

La moviola di Udinese-Lazio, ancora polemiche: quanti dubbi sul gol di Davis
Udinese-Lazio, Er Faina su tutte le furie: "Ennesimo furto alla Lazio"