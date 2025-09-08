Rino Gattuso nella bufera: lo striscione shock sotto casa del Ct azzurro

Lo striscione contro Gattuso a Corigliano-Rossano

“Rino non si gioca con chi uccide i bambini”.

Nelle ultime ore è circolata rapidamente sui social l’immagine di uno striscione apparso sotto l’abitazione di Gennaro Gattuso, Ct della Nazionale Italiana di calcio, nella sua città in Calabria, a Corigliano-Rossano.

Il tecnico azzurro aveva già commentato la vicenda: “Fa male al cuore vedere civili e bambini perdere la vita. Però il nostro compito è un altro: dobbiamo scendere in campo, è il nostro dovere”.

Le parole di Gattuso e le reazioni dei tifosi

Durante la conferenza stampa ufficiale alla vigilia della sfida contro Israele, Gattuso ha aggiunto: “Sono un uomo di pace, la situazione è nota a tutti… è doloroso vedere persone e bambini che perdono la vita. Più di questo non voglio dire. Siamo qui per giocare e rispettare il nostro lavoro. C’è rispetto e tanto dolore”.

Il mondo dei tifosi resta spaccato: molti sottolineano come il Ct azzurro non abbia alcun potere decisionale. Da settimane, mentre si avvicinava la partita, era stato chiesto anche l’intervento di FIGC e CONI per fermare la gara. Tuttavia, la sfida si giocherà e l’Italia dovrà puntare alla vittoria, possibilmente con diversi gol, per ridurre il distacco dalla Norvegia.