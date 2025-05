Lazio, Zaccagni cerca il gran finale di stagione: il capitano vuole il goal e l’ultima vittoria

Tutto è pronto per questo finale di stagione: la Lazio si giocherà tutto all’Olimpico contro il Lecce per tentare il miglior piazzamento in classifica possibile, dovendo tener conto anche dei risultati di squadre come Roma e Juventus. Per molti giocatori biancocelesti quest’ultima partita sarà importantissima, in particolare per il capitano Zaccagni che ha in mente un chiaro obiettivo da perseguire.

Zaccagni a caccia di goal

Dopo la squalifica che lo ha tenuto lontano dal campo in occasione del match contro l’Inter, Zaccagni tornerà a capitano per l’ultima fatica di maggio ed è pronto ad aiutare la sua Lazio davanti allo scenario dei 50.000 tifosi che stanno presenti all’Olimpico. La Lazio non potrà sbagliare per chiudere il campionato a quota 68 punti e sperare in un passo falso di Roma e Juventus, al momento in vantaggio. Zaccagni vuole firmare l’ultimo tabellino anche perché dall’ultimo match disputato a San Siro, quello contro il Milan del 2 marzo scorso, Zaccagni ha affrontato 10 giornate di buio assoluto, fatti di zero assist, oltre l’astinenza di goal. Come riporta Il Messaggero, in questa Serie A, Zaccagni ha collezionato 8 centri, ne servono altri due per andare in doppia cifra ed eguagliare il suo miglior bottino. Aveva iniziato con il turbo il 2025, segnando a Verona, Cagliari e, in Europa League, alla Real Sociedad, per finire con il Milan ad inizio marzo. Per ritrovare il suo ultimo tipo casalingo in campionato, però, bisogna risalire al 24 novembre e al match contro il Bologna.

Continua nella prossima pagina