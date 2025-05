Lazio-Lecce, Rambaudi: "Credo che l’unico dubbio sia Nuno, sulla scelta tra Pedro e Isaksen..."

Soltanto una partita e il Campionato della stagione 24/25 sarà giunto al termine, tuttavia, anche se al momento le aquile sono qualificate per la Conference, il loro futuro resta ancora un mistero. Il 25 maggio si scontreranno molti club, infatti, la Lazio scenderà in campo all'Olimpico per affrontare il Lecce, che lotterà fino all'ultimo per non leggere in Serie B, nel frattempo il Venezia combatterà per la salvezza contro la Juventus, al momento qualificata per la Champions. Sempre il 25 maggio è in programma Torino-Roma, che occupa un posto valido per l'Europa, e Udinese-Fiorentina, a 3 punti di distacco dal club biancoceleste . In caso di trionfo della Lazio e di sconfitta sia della Juventus che del club di Ranieri, le aquile potrebbero ancora accedere in Champions, mentre con la caduta di una sola delle due, i biancocelesti entrerebbero in Europa. Con il Venezia e il Lecce che lottano per la salvezza e il Torino che gioca l'ultima partita in casa davanti ai suoi tifosi, nessun risultato è scontato, tuttavia, per il club di Baroni potrebbe anche verificarsi uno scenario terrificante, infatti, se la Fiorentina vincesse e la Lazio perdesse, sarebbero i viola ad occupare l'ultimo posto in Coppa. In merito all'incontro tra i biancocelesti e il Lecce si è espresso Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei.

Rambaudi a Radiosei

Su Nuno Tavares e sulla possibile formazione

Se Tavares non ha problemi, giocherà dall’inizio. L’importante è che il ritmo che avrà sarà il suo e non blando; contro il Lecce devi cercare di alzare i ritmi, di avere velocità nel giro palla, di fare inserimenti rapidi senza palla, servirà gente brillante. Spero lui abbia acquisito brillantezza in settimana. Poi tornerà Zaccagni. Per quanto riguarda la formazione credo che l’unico dubbio sia Nuno e il resto della rosa verrà confermato.

La scelta tra Pedro e Isaksen

Ci potrebbe essere il ballottaggio Pedro-Isaksen, credo che lo spagnolo sia un’arma vincente durante la gara ma si potrebbe anche sfruttare il suo entusiasmo.

Sulle sostituzioni